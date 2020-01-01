Poznaj tokenomikę LocalCoinSwap (LCS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena LCS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę LocalCoinSwap (LCS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena LCS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o LocalCoinSwap (LCS) LocalCoinSwap is building a P2P cryptocurrency exchange and launching an associated Cryptoshare ICO. LocalCoinSwap features a completely decentralized peer-to-peer trading structure. There are no centralized bank accounts, no verification requirements, and no restrictions on trade. Furthermore LocalCoinSwap distributes 100% of the sites profits to holders of Cryptoshares on a 1-to-1 basis, through a blockchain-based decentralized dividend application. Oficjalna strona internetowa: https://www.localcoinswap.com/ Biała księga: https://www.localcoinswap.com/LocalCoinSwap_whitepaper_v1.0.pdf Tokenomika i analiza cenowa LocalCoinSwap (LCS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla LocalCoinSwap (LCS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 10.76M Całkowita podaż: $ 72.73M Podaż w obiegu: $ 38.25M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 20.46M Historyczne maksimum: $ 0.649845 Historyczne minimum: $ 0.00190108 Aktualna cena: $ 0.281312 Tokenomika LocalCoinSwap (LCS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki LocalCoinSwap (LCS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów LCS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów LCS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.