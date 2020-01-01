Poznaj tokenomikę Lemonrocks (LEMON) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena LEMON, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Lemonrocks (LEMON) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena LEMON, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Lemonrocks (LEMON) Introducing LemonRocks. Where innovators find tools to shape the future, and backers discover the next big thing. One Platform For All Builders Access an extensive selection of data models and AI resources designed for builders and early-stage investors. Start-Up Data 2.0 Cross-referenced with ML, and verified by the community. We track GitHub activity, AppStore stats, CMC, stock prices, roadmaps, user traffic, and extensive metrics. LemonLink Connecting startups and investors with AI-driven precision, easy access to vital templates, agreements, and checklists, ensuring efficient support throughout the process. The Lemon AI The Lemon is your personal start-up assistant. Designed for quick access to information and personalized assistance, The Lemon enhances your experience in navigating the start-up and data ecosystem. Builders Hub The Builders Hub is a collaborative space to build, grow, and win grants for promising Web3 projects. Oficjalna strona internetowa: http://www.lemonrocks.com/ Tokenomika i analiza cenowa Lemonrocks (LEMON) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Lemonrocks (LEMON), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 155.36K $ 155.36K $ 155.36K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 155.36K $ 155.36K $ 155.36K Historyczne maksimum: $ 0.04140239 $ 0.04140239 $ 0.04140239 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00015536 $ 0.00015536 $ 0.00015536 Dowiedz się więcej o cenie Lemonrocks (LEMON) Tokenomika Lemonrocks (LEMON): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Lemonrocks (LEMON) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów LEMON, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów LEMON. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszLEMON tokenomikę, poznaj cenę tokena LEMONna żywo! Prognoza ceny LEMON Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać LEMON? Nasza strona z prognozami cen LEMON łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena LEMON już teraz! 