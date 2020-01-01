Poznaj tokenomikę LeisureMeta (LM) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena LM, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę LeisureMeta (LM) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena LM, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / LeisureMeta (LM) / Tokenomika / Tokenomika LeisureMeta (LM) Odkryj kluczowe informacje o LeisureMeta (LM), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o LeisureMeta (LM) LeisureMetaverse issued its own utility token, LM token to energize trade of NFTs and increase the valuation of NFTs. LeisureMetaverse operates its own blockchain, but the LM token in LeisureMetaverse and the ERC20 LM token on Ethereum are interchangeable through the gateway between LeisureMetaverse and Ethereum. As an NFT minting & trading DAO platform, the Leisure metaverse platform is designed to overcome limitations of existing blockchain platforms such as scalability, gas fee and awkward UX. Using Tendermint style proof of stake PoS) based Byzantine Fault Tolerant BFT) consensus algorithm, LeisureMeta chain has attained 1,000 TPS and transaction finality at once. Oficjalna strona internetowa: https://leisuremeta.io/ Biała księga: https://github.com/leisuremeta/whitepaper/blob/main/LM_WP_v2.2_Eng.pdf

Tokenomika i analiza cenowa LeisureMeta (LM) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla LeisureMeta (LM), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 6.55M $ 6.55M $ 6.55M Całkowita podaż: $ 4.67B $ 4.67B $ 4.67B Podaż w obiegu: $ 3.22B $ 3.22B $ 3.22B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 9.50M $ 9.50M $ 9.50M Historyczne maksimum: $ 1.39 $ 1.39 $ 1.39 Historyczne minimum: $ 0.00202742 $ 0.00202742 $ 0.00202742 Aktualna cena: $ 0.00203449 $ 0.00203449 $ 0.00203449 Dowiedz się więcej o cenie LeisureMeta (LM) Tokenomika LeisureMeta (LM): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki LeisureMeta (LM) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów LM, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów LM. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszLM tokenomikę, poznaj cenę tokena LMna żywo! Prognoza ceny LM Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać LM? Nasza strona z prognozami cen LM łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena LM już teraz! 