Informacje o Reservoir (DAM) Reservoir is a multicollateral yield bearing stablecoin backed by RWAs and onchain strategies (treasury bills, overcollateralized onchain lending, funding rate strategies). Reservoir is a multicollateral yield bearing stablecoin backed by RWAs and onchain strategies (treasury bills, overcollateralized onchain lending, funding rate strategies). Oficjalna strona internetowa: https://www.reservoir.xyz/ Biała księga: https://docs.reservoir.xyz/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x0FedbA9178b70e8b54e2Af08eBffcf28A1e5A43B

Tokenomika i analiza cenowa Reservoir (DAM) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Reservoir (DAM), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 16.25M $ 16.25M $ 16.25M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 199.99M $ 199.99M $ 199.99M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 81.27M $ 81.27M $ 81.27M Historyczne maksimum: $ 0.2356 $ 0.2356 $ 0.2356 Historyczne minimum: $ 0.03985198012867981 $ 0.03985198012867981 $ 0.03985198012867981 Aktualna cena: $ 0.08127 $ 0.08127 $ 0.08127 Dowiedz się więcej o cenie Reservoir (DAM)

Tokenomika Reservoir (DAM): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Reservoir (DAM) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DAM, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DAM. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Historia ceny Reservoir (DAM) Analiza historii ceny DAM pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny DAM Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DAM? Nasza strona z prognozami cen DAM łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

