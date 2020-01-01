Tokenomika Reservoir (DAM)

Odkryj kluczowe informacje o Reservoir (DAM), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Informacje o Reservoir (DAM)

Reservoir is a multicollateral yield bearing stablecoin backed by RWAs and onchain strategies (treasury bills, overcollateralized onchain lending, funding rate strategies).

Oficjalna strona internetowa:
https://www.reservoir.xyz/
Biała księga:
https://docs.reservoir.xyz/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x0FedbA9178b70e8b54e2Af08eBffcf28A1e5A43B

Tokenomika i analiza cenowa Reservoir (DAM)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Reservoir (DAM), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 16.25M
Całkowita podaż:
$ 1.00B
Podaż w obiegu:
$ 199.99M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 81.27M
Historyczne maksimum:
$ 0.2356
Historyczne minimum:
$ 0.03985198012867981
Aktualna cena:
$ 0.08127
Tokenomika Reservoir (DAM): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Reservoir (DAM) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów DAM, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów DAM.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszDAM tokenomikę, poznaj cenę tokena DAMna żywo!

Kup kryptowalutę za 1 USDT: Najprostsza droga do krypto!

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.