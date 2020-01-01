Tokenomika Pudgy Penguins (PENGU) Odkryj kluczowe informacje o Pudgy Penguins (PENGU), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Pudgy Penguins (PENGU) Pudgy Penguins is launching a memecoin - $PENGU. The Pudgy Penguins community can only be so large with an NFT and the types of holders are limited to wealthy individuals because the NFTs are so expensive. $PENGU is a memecoin that allows everyone to participate in the Pudgy Penguins brand no matter the individual's economic status. We are targeting everyone who loves the penguin brand and meme as well as the CT audience who have been priced out of our NFTs. Oficjalna strona internetowa: https://www.pudgypenguins.com Block Explorer: https://solscan.io/token/2zMMhcVQEXDtdE6vsFS7S7D5oUodfJHE8vd1gnBouauv Kup PENGU teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Pudgy Penguins (PENGU) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Pudgy Penguins (PENGU), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.80B $ 1.80B $ 1.80B Całkowita podaż: $ 88.89B $ 88.89B $ 88.89B Podaż w obiegu: $ 62.86B $ 62.86B $ 62.86B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.55B $ 2.55B $ 2.55B Historyczne maksimum: $ 0.099 $ 0.099 $ 0.099 Historyczne minimum: $ 0.003714633269373105 $ 0.003714633269373105 $ 0.003714633269373105 Aktualna cena: $ 0.028666 $ 0.028666 $ 0.028666 Dowiedz się więcej o cenie Pudgy Penguins (PENGU)

Tokenomika Pudgy Penguins (PENGU): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Pudgy Penguins (PENGU) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PENGU, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PENGU. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPENGU tokenomikę, poznaj cenę tokena PENGUna żywo!

Jak kupić PENGU Chcesz dodać Pudgy Penguins (PENGU) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu PENGU, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować PENGU na MEXC już teraz!

Historia ceny Pudgy Penguins (PENGU) Analiza historii ceny PENGU pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny PENGU już teraz!

Prognoza ceny PENGU Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PENGU? Nasza strona z prognozami cen PENGU łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena PENGU już teraz!

