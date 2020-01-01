Poznaj tokenomikę LegendX (LGNDX) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena LGNDX, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę LegendX (LGNDX) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena LGNDX, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika LegendX (LGNDX) Odkryj kluczowe informacje o LegendX (LGNDX), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o LegendX (LGNDX) $LGNDX is a versatile ERC-20 token deployed on Ethereum and serves as the heart of the Titan Legends ecosystem. Its fundamental purpose is to provide a liquid solution to the Titan Legends NFT collection through the project's innovative two-way escrow swap contract called "The Battlefield". The total supply of $LGNDX is 2,888,888,888 which is capped, deflationary, and non-mintable. $LGNDX has no transaction tax associated with trading it on decentralized exchanges. Users can freely exchange $LGNDX tokens on Uniswap, without additional expenses, allowing for seamless and cost-effective transactions. $LGNDX is designed to be deflationary through users interacting with the two-way escrow contract. 3% of $LGNDX from both Bounty Claims and Ransom Payments is burned forever. $LGNDX is a versatile ERC-20 token deployed on Ethereum and serves as the heart of the Titan Legends ecosystem. Its fundamental purpose is to provide a liquid solution to the Titan Legends NFT collection through the project's innovative two-way escrow swap contract called "The Battlefield". The total supply of $LGNDX is 2,888,888,888 which is capped, deflationary, and non-mintable. $LGNDX has no transaction tax associated with trading it on decentralized exchanges. Users can freely exchange $LGNDX tokens on Uniswap, without additional expenses, allowing for seamless and cost-effective transactions. $LGNDX is designed to be deflationary through users interacting with the two-way escrow contract. 3% of $LGNDX from both Bounty Claims and Ransom Payments is burned forever. Oficjalna strona internetowa: https://www.titanlegends.win/ Biała księga: https://docs.titanlegends.win Kup LGNDX teraz! Tokenomika i analiza cenowa LegendX (LGNDX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla LegendX (LGNDX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 50.88K $ 50.88K $ 50.88K Całkowita podaż: $ 2.59B $ 2.59B $ 2.59B Podaż w obiegu: $ 2.59B $ 2.59B $ 2.59B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 50.88K $ 50.88K $ 50.88K Historyczne maksimum: $ 0.00102835 $ 0.00102835 $ 0.00102835 Historyczne minimum: $ 0.00001849 $ 0.00001849 $ 0.00001849 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie LegendX (LGNDX) Tokenomika LegendX (LGNDX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki LegendX (LGNDX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów LGNDX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów LGNDX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszLGNDX tokenomikę, poznaj cenę tokena LGNDXna żywo! Prognoza ceny LGNDX Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać LGNDX? Nasza strona z prognozami cen LGNDX łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena LGNDX już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.