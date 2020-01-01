Poznaj tokenomikę KINO (KINO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena KINO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę KINO (KINO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena KINO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / KINO (KINO) / Tokenomika / Tokenomika KINO (KINO) Odkryj kluczowe informacje o KINO (KINO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o KINO (KINO) KINO is a community-driven character born from a glitch in the lore. He hatched from a Pudgy egg that was never meant for him — a vibrant green dino in a world of waddles. KINO represents a break from the expected, a character who bends the narrative rather than follows it. Built on Abstract, this project explores how lore, memes, and community can shape a culture coin with real identity. KINO doesn't follow the chain. He tilts it. The story is open-ended, and every holder becomes part of what comes next. KINO is here to rewrite the narrative. Oficjalna strona internetowa: https://abstractkino.xyz/ Kup KINO teraz! Tokenomika i analiza cenowa KINO (KINO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla KINO (KINO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 115.44K $ 115.44K $ 115.44K Całkowita podaż: $ 991.16M $ 991.16M $ 991.16M Podaż w obiegu: $ 991.16M $ 991.16M $ 991.16M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 115.44K $ 115.44K $ 115.44K Historyczne maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00011634 $ 0.00011634 $ 0.00011634 Dowiedz się więcej o cenie KINO (KINO) Tokenomika KINO (KINO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki KINO (KINO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów KINO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów KINO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszKINO tokenomikę, poznaj cenę tokena KINOna żywo! Prognoza ceny KINO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać KINO? Nasza strona z prognozami cen KINO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena KINO już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.