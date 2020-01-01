Poznaj tokenomikę Keep Network (KEEP) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena KEEP, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Keep Network (KEEP) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena KEEP, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika Keep Network (KEEP) Odkryj kluczowe informacje o Keep Network (KEEP), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o Keep Network (KEEP) A keep is an off-chain container for private data. Keeps help contracts harness the full power of the public blockchain — enabling deep interactivity with private data. Keep Network aims to provide an off-chain "containers" — called keeps — that should keep private data safe from the public blockchain, thereby enabling smart contracts to maximize the full potential of blockchain tech without compromising on transparency or privacy. Keeps will be used to encrypt and store private data, and the keeps are to be protected by secure multi-party computation (sMPC) that allows generating, storing, encrypting and transmitting of data among different users. Oficjalna strona internetowa: https://keep.network/ Biała księga: https://keep.network/whitepaper Tokenomika i analiza cenowa Keep Network (KEEP) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Keep Network (KEEP), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 39.47M Całkowita podaż: $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 549.72M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 71.81M Historyczne maksimum: $ 6.1 Historyczne minimum: $ 0.01905196 Aktualna cena: $ 0.071807 Dowiedz się więcej o cenie Keep Network (KEEP) Tokenomika Keep Network (KEEP): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Keep Network (KEEP) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów KEEP, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów KEEP. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszKEEP tokenomikę, poznaj cenę tokena KEEPna żywo! Prognoza ceny KEEP Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać KEEP? Nasza strona z prognozami cen KEEP łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena KEEP już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.