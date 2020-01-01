Poznaj tokenomikę Kaching (KCH) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena KCH, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Kaching (KCH) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena KCH, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Kaching (KCH) / Tokenomika / Tokenomika Kaching (KCH) Odkryj kluczowe informacje o Kaching (KCH), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Kaching (KCH) Kaching is a protocol with lottery and staking as services. Kaching is a protocol with lottery and staking as services. Oficjalna strona internetowa: https://kaching.win/ Biała księga: https://docs.kaching.win/explore-kaching/kaching-draws#four-tiers-of-prizes-what-awaits-you Kup KCH teraz! Tokenomika i analiza cenowa Kaching (KCH) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Kaching (KCH), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 325.40K $ 325.40K $ 325.40K Całkowita podaż: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Podaż w obiegu: $ 286.56M $ 286.56M $ 286.56M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 11.36M $ 11.36M $ 11.36M Historyczne maksimum: $ 0.094286 $ 0.094286 $ 0.094286 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00113552 $ 0.00113552 $ 0.00113552 Dowiedz się więcej o cenie Kaching (KCH) Tokenomika Kaching (KCH): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Kaching (KCH) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów KCH, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów KCH. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszKCH tokenomikę, poznaj cenę tokena KCHna żywo! Prognoza ceny KCH Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać KCH? Nasza strona z prognozami cen KCH łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena KCH już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.