Giełda MEXC / Cena krypto / K21 (K21) / Tokenomika / Tokenomika K21 (K21) Odkryj kluczowe informacje o K21 (K21), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o K21 (K21) K21 is a closed-end art vault that provides liquid exposure to a curated collection of 21 unique and original NFT artworks by a diverse roster of influential and pioneering contemporary, digital, and cryptonative artists. Engineered for composability, durability, and equity, K21 establishes a new protocol for art. Oficjalna strona internetowa: https://kanon.art/ Kup K21 teraz! Tokenomika i analiza cenowa K21 (K21) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla K21 (K21), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 830.59K Całkowita podaż: $ 21.00M Podaż w obiegu: $ 18.03M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 967.58K Historyczne maksimum: $ 11.59 Historyczne minimum: $ 0.02374923 Aktualna cena: $ 0.04608451 Dowiedz się więcej o cenie K21 (K21) Tokenomika K21 (K21): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki K21 (K21) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów K21, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów K21. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszK21 tokenomikę, poznaj cenę tokena K21na żywo! Prognoza ceny K21 Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać K21? Nasza strona z prognozami cen K21 łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena K21 już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.