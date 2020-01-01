Poznaj tokenomikę ItronixAI (ITXS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ITXS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę ItronixAI (ITXS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ITXS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o ItronixAI (ITXS) ItronixAI is a pioneering force in artificial intelligence and blockchain technology, dedicated to empowering individuals and organizations with innovative solutions that redefine creativity, efficiency, and security. By integrating advanced AI tools, a robust dual-token system ($ITX and $ITXS), and cutting-edge platforms like the Deep Learning Cloud, ItronixAI bridges the gap between technological innovation and real-world applications. ItronixAI is a pioneering force in artificial intelligence and blockchain technology, dedicated to empowering individuals and organizations with innovative solutions that redefine creativity, efficiency, and security. By integrating advanced AI tools, a robust dual-token system ($ITX and $ITXS), and cutting-edge platforms like the Deep Learning Cloud, ItronixAI bridges the gap between technological innovation and real-world applications. Oficjalna strona internetowa: https://itronix.io Biała księga: https://docs.itronix.io/ Kup ITXS teraz! Tokenomika i analiza cenowa ItronixAI (ITXS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla ItronixAI (ITXS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 14.28K $ 14.28K $ 14.28K Całkowita podaż: $ 999.82M $ 999.82M $ 999.82M Podaż w obiegu: $ 999.82M $ 999.82M $ 999.82M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 14.28K $ 14.28K $ 14.28K Historyczne maksimum: $ 0.0014656 $ 0.0014656 $ 0.0014656 Historyczne minimum: $ 0.0000094 $ 0.0000094 $ 0.0000094 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie ItronixAI (ITXS) Tokenomika ItronixAI (ITXS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki ItronixAI (ITXS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ITXS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ITXS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszITXS tokenomikę, poznaj cenę tokena ITXSna żywo! Prognoza ceny ITXS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ITXS? Nasza strona z prognozami cen ITXS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ITXS już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.