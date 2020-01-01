Poznaj tokenomikę Infinity Rocket (IRT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena IRT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Infinity Rocket (IRT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena IRT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Infinity Rocket (IRT) / Tokenomika / Tokenomika Infinity Rocket (IRT) Odkryj kluczowe informacje o Infinity Rocket (IRT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Infinity Rocket (IRT) Multi-purpose Launchpad Platform Multi-purpose Launchpad Platform Oficjalna strona internetowa: https://irocket.pro/ Kup IRT teraz! Tokenomika i analiza cenowa Infinity Rocket (IRT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Infinity Rocket (IRT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 236.80K $ 236.80K $ 236.80K Całkowita podaż: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Podaż w obiegu: $ 92.10M $ 92.10M $ 92.10M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 514.25K $ 514.25K $ 514.25K Historyczne maksimum: $ 0.058618 $ 0.058618 $ 0.058618 Historyczne minimum: $ 0.00166267 $ 0.00166267 $ 0.00166267 Aktualna cena: $ 0.00257124 $ 0.00257124 $ 0.00257124 Dowiedz się więcej o cenie Infinity Rocket (IRT) Tokenomika Infinity Rocket (IRT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Infinity Rocket (IRT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów IRT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów IRT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszIRT tokenomikę, poznaj cenę tokena IRTna żywo! Prognoza ceny IRT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać IRT? Nasza strona z prognozami cen IRT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena IRT już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.