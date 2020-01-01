Poznaj tokenomikę IDRISS (IDRISS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena IDRISS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę IDRISS (IDRISS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena IDRISS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o IDRISS (IDRISS)

IDRISS builds apps uniquely enabled by crypto and AI. The flagship product helps creators on streaming platforms (Twitch, YouTube, Kick, Facebook) monetize content and grow revenue using novel crypto-native mechanics. The team is also developing decentralized community notes powered by humans and AI agents to verify content authenticity, fight misinformation, and detect generative AI across the internet.

Oficjalna strona internetowa: https://idriss.xyz

Tokenomika i analiza cenowa IDRISS (IDRISS)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla IDRISS (IDRISS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa: $ 657.68K
Całkowita podaż: $ 1.00B
Podaż w obiegu: $ 123.63M
FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 5.32M
Historyczne maksimum: $ 0.05168
Historyczne minimum: $ 0.00249485
Aktualna cena: $ 0.00532162

Tokenomika IDRISS (IDRISS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki IDRISS (IDRISS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów IDRISS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów IDRISS.
FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.