Giełda MEXC / Cena krypto / Hyperstable USD (USH) / Tokenomika / Tokenomika Hyperstable USD (USH) Odkryj kluczowe informacje o Hyperstable USD (USH), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Hyperstable USD (USH) Hyperstable (USH) is a crypto-backed, over-collateralized and decentralized stablecoin that's designed to trade at one US Dollar. Borrowers mint USH against supported collateral types, liquidity providers farm and earn PEG tokens by providing liquidity on AMM's like curve and staking their LP tokens, PEG -Hyperstable's utility token- holders lock their tokens into vePEG to earn 100% of protocol revenue generated via interest and liquidation fees, receive incentives, vote on emissions and get protected from dilution via rebases. Oficjalna strona internetowa: https://hyperstable.xyz/ Kup USH teraz! Tokenomika i analiza cenowa Hyperstable USD (USH) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Hyperstable USD (USH), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.39M $ 1.39M $ 1.39M Całkowita podaż: $ 1.40M $ 1.40M $ 1.40M Podaż w obiegu: $ 1.40M $ 1.40M $ 1.40M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.39M $ 1.39M $ 1.39M Historyczne maksimum: $ 1.053 $ 1.053 $ 1.053 Historyczne minimum: $ 0.97455 $ 0.97455 $ 0.97455 Aktualna cena: $ 0.991468 $ 0.991468 $ 0.991468 Dowiedz się więcej o cenie Hyperstable USD (USH) Tokenomika Hyperstable USD (USH): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Hyperstable USD (USH) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów USH, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów USH. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszUSH tokenomikę, poznaj cenę tokena USHna żywo! Prognoza ceny USH Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać USH? Nasza strona z prognozami cen USH łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena USH już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.