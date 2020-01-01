Poznaj tokenomikę Huckleberry (FINN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena FINN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Huckleberry (FINN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena FINN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Huckleberry (FINN) / Tokenomika / Tokenomika Huckleberry (FINN) Odkryj kluczowe informacje o Huckleberry (FINN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Huckleberry (FINN) FINN is Huckleberry's governance and reward token. It is a reflect token, meaning 1% of every FINN transaction is automatically shared among all FINN holders, proportional to their holdings. Huckleberry is a community driven AMM crosschain DEX built on Moonriver. Oficjalna strona internetowa: https://www.huckleberry.finance/ Tokenomika i analiza cenowa Huckleberry (FINN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Huckleberry (FINN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 33.44K Całkowita podaż: $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 77.81M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 42.97K Historyczne maksimum: $ 3.19 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.00042974 Dowiedz się więcej o cenie Huckleberry (FINN) Tokenomika Huckleberry (FINN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Huckleberry (FINN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów FINN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów FINN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszFINN tokenomikę, poznaj cenę tokena FINNna żywo! Prognoza ceny FINN Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać FINN? Nasza strona z prognozami cen FINN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena FINN już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.