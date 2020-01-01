Tokenomika Huckleberry (FINN)
Informacje o Huckleberry (FINN)
FINN is Huckleberry's governance and reward token. It is a reflect token, meaning 1% of every FINN transaction is automatically shared among all FINN holders, proportional to their holdings.
Huckleberry is a community driven AMM crosschain DEX built on Moonriver.
Tokenomika i analiza cenowa Huckleberry (FINN)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Huckleberry (FINN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika Huckleberry (FINN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki Huckleberry (FINN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów FINN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów FINN.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszFINN tokenomikę, poznaj cenę tokena FINNna żywo!
Prognoza ceny FINN
Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać FINN? Nasza strona z prognozami cen FINN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.