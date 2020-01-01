Poznaj tokenomikę Horizon (HRZ) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena HRZ, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Horizon (HRZ) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena HRZ, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Horizon (HRZ) / Tokenomika / Tokenomika Horizon (HRZ) Odkryj kluczowe informacje o Horizon (HRZ), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Horizon (HRZ) Horizon is a synthetic trading exchange designed to allow users to speculate on the price movements of various assets without owning the underlying assets themselves. Instead of trading liquid assets, users enter into contracts that track asset prices, enabling exposure to markets like stocks, commodities, cryptocurrencies, or index. Prices are typically derived from the average of external market data sources. The goal of this exchange is to offer transparent, efficient, and flexible access to global markets without requiring custody of actual assets, making it accessible to a wider range of participants, and allowing the eventual fractional ownership of such. Oficjalna strona internetowa: https://horizon-protocol.com/ Biała księga: https://horizon-whitepaper.gitbook.io/horizon Kup HRZ teraz! Tokenomika i analiza cenowa Horizon (HRZ) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Horizon (HRZ), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 49.40K $ 49.40K $ 49.40K Całkowita podaż: $ 9.58M $ 9.58M $ 9.58M Podaż w obiegu: $ 8.58M $ 8.58M $ 8.58M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 55.14K $ 55.14K $ 55.14K Historyczne maksimum: $ 0.126194 $ 0.126194 $ 0.126194 Historyczne minimum: $ 0.00524898 $ 0.00524898 $ 0.00524898 Aktualna cena: $ 0.00575668 $ 0.00575668 $ 0.00575668 Dowiedz się więcej o cenie Horizon (HRZ) Tokenomika Horizon (HRZ): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Horizon (HRZ) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów HRZ, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów HRZ. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszHRZ tokenomikę, poznaj cenę tokena HRZna żywo! Prognoza ceny HRZ Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać HRZ? Nasza strona z prognozami cen HRZ łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena HRZ już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.