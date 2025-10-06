Prognoza ceny Horizon (HRZ) (USD)

Sprawdź prognozy cen Horizon na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość HRZ w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Horizon % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. -- -- -- 0.00% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Horizon na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Horizon (HRZ) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Horizon może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.005995. Prognoza ceny Horizon (HRZ) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Horizon może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.006295. Prognoza ceny Horizon (HRZ) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena HRZ na 2027 rok wyniesie $ 0.006610 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Horizon (HRZ) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena HRZ na 2028 rok wyniesie $ 0.006940 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Horizon (HRZ) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena HRZ w 2029 roku wyniesie $ 0.007287 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Horizon (HRZ) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena HRZ w 2030 roku wyniesie $ 0.007652 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Horizon (HRZ) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Horizon może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.012464. Prognoza ceny Horizon (HRZ) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Horizon może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.020303. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.005995 0.00%

2026 $ 0.006295 5.00%

2027 $ 0.006610 10.25%

2028 $ 0.006940 15.76%

2029 $ 0.007287 21.55%

2030 $ 0.007652 27.63%

2031 $ 0.008034 34.01%

2032 $ 0.008436 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.008858 47.75%

2034 $ 0.009301 55.13%

2035 $ 0.009766 62.89%

2036 $ 0.010254 71.03%

2037 $ 0.010767 79.59%

2038 $ 0.011305 88.56%

2039 $ 0.011870 97.99%

2040 $ 0.012464 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Horizon na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost October 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.005995 0.00%

October 7, 2025(Jutro) $ 0.005996 0.01%

October 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.006001 0.10%

November 5, 2025(30 Dni) $ 0.006020 0.41% Prognoza ceny Horizon (HRZ) na dziś Przewidywana cena dla HRZ w dniu October 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.005995 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Horizon (HRZ) na jutro Na October 7, 2025(Jutro) prognoza ceny HRZ z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.005996 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Horizon (HRZ) na ten tydzień Do October 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla HRZ, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.006001 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Horizon (HRZ) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena HRZ wynosi $0.006020 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Horizon Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 51.45K$ 51.45K $ 51.45K Podaż w obiegu 8.58M 8.58M 8.58M Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena HRZ to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto HRZ ma podaż w obiegu wynoszącą 8.58M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 51.45K. Zobacz na żywo cenę HRZ

Historyczna cena Horizon Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Horizon, cena Horizon wynosi 0.005995USD. Podaż w obiegu Horizon (HRZ) wynosi 8.58M HRZ , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $51,450 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h -0.48% $ 0 $ 0.006083 $ 0.005981

7 D -7.59% $ -0.000455 $ 0.006678 $ 0.005391

30 Dni 11.90% $ 0.000713 $ 0.006678 $ 0.005391 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Horizon zanotował zmianę ceny o $0 , co stanowi -0.48% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Horizon osiągnął maksimum na poziomie $0.006678 i minimum na poziomie $0.005391 . Zanotowano zmianę ceny o -7.59% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał HRZ do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Horizon o 11.90% , co odpowiada około $0.000713 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny HRZ.

Jak działa moduł przewidywania ceny Horizon (HRZ)? Moduł predykcji ceny Horizon to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu HRZ. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Horizon na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów HRZ, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Horizon. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość HRZ. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę HRZ, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Horizon.

Dlaczego prognoaza ceny HRZ jest ważna?

Prognozy cen HRZ są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w HRZ? Według Twoich prognoz HRZ osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny HRZ na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny Horizon (HRZ), przewidywana cena HRZ osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 HRZ w 2026 roku? Cena 1 Horizon (HRZ) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz HRZ wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena HRZ w 2027 roku? Horizon (HRZ) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 HRZ do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa HRZ w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Horizon (HRZ) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa HRZ w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Horizon (HRZ) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 HRZ w 2030 roku? Cena 1 Horizon (HRZ) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz HRZ wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny HRZ na 2040 rok? Horizon (HRZ) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 HRZ do 2040 roku.