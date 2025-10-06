Aktualna cena Horizon to 0.00599558 USD. Śledź aktualizacje cen HRZ do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe HRZ łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Horizon to 0.00599558 USD. Śledź aktualizacje cen HRZ do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe HRZ łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o HRZ

Informacje o cenie HRZ

Biała księga HRZ

Oficjalna strona internetowa HRZ

Tokenomika HRZ

Prognoza cen HRZ

Logo Horizon

Cena Horizon (HRZ)

Nienotowany

Aktualna cena 1 HRZ do USD:

$0.00599558
$0.00599558
-0.40%1D
USD
Horizon (HRZ) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-10-06 02:36:42 (UTC+8)

Informacje o cenie Horizon (HRZ) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00598116
$ 0.00598116
Minimum 24h
$ 0.00608308
$ 0.00608308
Maksimum 24h

$ 0.00598116
$ 0.00598116

$ 0.00608308
$ 0.00608308

$ 0.126194
$ 0.126194

$ 0.00524898
$ 0.00524898

--

-0.48%

-7.59%

-7.59%

Aktualna cena Horizon (HRZ) wynosi $0.00599558. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs HRZ wahał się między $ 0.00598116 a $ 0.00608308, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs HRZ w historii to $ 0.126194, a najniższy to $ 0.00524898.

Pod względem krótkoterminowych wyniki HRZ zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -0.48% w ciągu 24 godzin i o -7.59% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Horizon (HRZ)

$ 51.45K
$ 51.45K

--
--

$ 57.43K
$ 57.43K

8.58M
8.58M

9,577,807.002004618
9,577,807.002004618

Obecna kapitalizacja rynkowa Horizon wynosi $ 51.45K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż HRZ w obiegu wynosi 8.58M, przy całkowitej podaży 9577807.002004618. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 57.43K.

Historia ceny Horizon (HRZ) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Horizon do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Horizon do USD wyniosła $ +0.0007134566.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Horizon do USD wyniosła $ -0.0016673743.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Horizon do USD wyniosła $ -0.014340517490710747.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-0.48%
30 Dni$ +0.0007134566+11.90%
60 dni$ -0.0016673743-27.81%
90 dni$ -0.014340517490710747-70.51%

Co to jest Horizon (HRZ)

Horizon is a synthetic trading exchange designed to allow users to speculate on the price movements of various assets without owning the underlying assets themselves. Instead of trading liquid assets, users enter into contracts that track asset prices, enabling exposure to markets like stocks, commodities, cryptocurrencies, or index.

Prices are typically derived from the average of external market data sources.

The goal of this exchange is to offer transparent, efficient, and flexible access to global markets without requiring custody of actual assets, making it accessible to a wider range of participants, and allowing the eventual fractional ownership of such.

Prognoza ceny Horizon (w USD)

Jaka będzie wartość Horizon (HRZ) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Horizon (HRZ) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Horizon.

Sprawdź teraz prognozę ceny Horizon!

HRZ na lokalne waluty

Tokenomika Horizon (HRZ)

Zrozumienie tokenomiki Horizon (HRZ) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena HRZjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Horizon (HRZ)

Jaka jest dziś wartość Horizon (HRZ)?
Aktualna cena HRZ w USD wynosi 0.00599558USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena HRZ do USD?
Aktualna cena HRZ w USD wynosi $ 0.00599558. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Horizon?
Kapitalizacja rynkowa dla HRZ wynosi $ 51.45K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż HRZ w obiegu?
W obiegu HRZ znajduje się 8.58M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) HRZ?
HRZ osiąga ATH w wysokości 0.126194 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla HRZ?
HRZ zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00524898 USD.
Jaki jest wolumen obrotu HRZ?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla HRZ wynosi -- USD.
Czy w tym roku HRZ pójdzie wyżej?
HRZ może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny HRZ, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-10-06 02:36:42 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.