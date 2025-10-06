Informacje o cenie Horizon (HRZ) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00598116 $ 0.00598116 $ 0.00598116 Minimum 24h $ 0.00608308 $ 0.00608308 $ 0.00608308 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00598116$ 0.00598116 $ 0.00598116 Maksimum 24h $ 0.00608308$ 0.00608308 $ 0.00608308 Historyczne maksimum $ 0.126194$ 0.126194 $ 0.126194 Najniższa cena $ 0.00524898$ 0.00524898 $ 0.00524898 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -0.48% Zmiana ceny (7D) -7.59% Zmiana ceny (7D) -7.59%

Aktualna cena Horizon (HRZ) wynosi $0.00599558. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs HRZ wahał się między $ 0.00598116 a $ 0.00608308, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs HRZ w historii to $ 0.126194, a najniższy to $ 0.00524898.

Pod względem krótkoterminowych wyniki HRZ zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -0.48% w ciągu 24 godzin i o -7.59% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Horizon (HRZ)

Kapitalizacja rynkowa $ 51.45K$ 51.45K $ 51.45K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 57.43K$ 57.43K $ 57.43K Podaż w obiegu 8.58M 8.58M 8.58M Całkowita podaż 9,577,807.002004618 9,577,807.002004618 9,577,807.002004618

Obecna kapitalizacja rynkowa Horizon wynosi $ 51.45K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż HRZ w obiegu wynosi 8.58M, przy całkowitej podaży 9577807.002004618. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 57.43K.