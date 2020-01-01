Tokenomika Holograph (HLG)

Odkryj kluczowe informacje o Holograph (HLG), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
USD

Informacje o Holograph (HLG)

Holograph is an omnichain tokenization protocol. Holograph is an omnichain tokenization protocol, enabling asset issuers to mint natively composable omnichain tokens. Holograph has been used to mint millions of onchain assets, making it one of the most widely used protocols for cross-chain asset production and distribution.

Oficjalna strona internetowa:
https://www.holograph.xyz/
Biała księga:
https://docs.holograph.xyz/

Tokenomika i analiza cenowa Holograph (HLG)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Holograph (HLG), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 93.89K
Całkowita podaż:
$ 9.98B
Podaż w obiegu:
$ 1.53B
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 614.52K
Historyczne maksimum:
$ 0.02789807
Historyczne minimum:
$ 0
Aktualna cena:
$ 0
Tokenomika Holograph (HLG): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Holograph (HLG) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów HLG, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów HLG.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszHLG tokenomikę, poznaj cenę tokena HLGna żywo!

Prognoza ceny HLG

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać HLG? Nasza strona z prognozami cen HLG łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

mc_how_why_title
Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.