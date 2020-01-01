Poznaj tokenomikę Hinagi (HINAGI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena HINAGI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Hinagi (HINAGI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena HINAGI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika Hinagi (HINAGI) Odkryj kluczowe informacje o Hinagi (HINAGI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o Hinagi (HINAGI) Hinagi so tired of being poor. Hinagi tired and depressed. Hinagi does not know what to do and feels lost. Hinagi was eating watermelon. Hinagi see a book about trading. Hinagi interested and starts looking into it. Hinagi read book about trading. Hinagi is interested as it shows how to make money. Hinagi knows money is freedom. Hinagi joins crypto trading company. Hinagi is working hard on his computer. Hinagi best in company. Hinagi is announced best trader in company. Hinagi only gets basic salary. Hinagi not yet rich. Hinagi does not need human to earn money with trading. Hinagi starts trading crypto himself. Hinagi makes his first 100X in crypto making him milionaire. Hinagi so happy and thankful for this. Hinagi now rich and does not know what to do with it. Hinagi enters his existential crisis. Hinagi goes and does everything. Hinagi even changes his coat color and adapts a new style. Oficjalna strona internetowa: https://hinagi.wtf/ Biała księga: https://hinagi.wtf/ Tokenomika i analiza cenowa Hinagi (HINAGI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Hinagi (HINAGI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 41.19K Całkowita podaż: $ 588.80M Podaż w obiegu: $ 588.80M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 41.19K Historyczne maksimum: $ 0 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Tokenomika Hinagi (HINAGI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Hinagi (HINAGI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów HINAGI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów HINAGI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.