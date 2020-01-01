Poznaj tokenomikę HairyPlotterFTX (FTX) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena FTX, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę HairyPlotterFTX (FTX) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena FTX, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika HairyPlotterFTX (FTX) Odkryj kluczowe informacje o HairyPlotterFTX (FTX), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o HairyPlotterFTX (FTX) HairyPlotterFTX, the most magical crypto meme website that combines the whimsy of Hogwarts with the wallet-weights of the FTX exchange! The most memeable meme coin in existence. Pepe and the dogs have had their day. it's time for Hairy Plotter to take reign No Taxes, No Bullshit. No presale, guaranteeing an even playing field for all! Keep 100% of your gains with ZERO taxes! With the LP contract renounced, security is a top priority. Dive into the next big thing in crypto - it's lit and legit! 100% Secure The initial liquidity has been burned Oficjalna strona internetowa: https://www.hairyplotterftx.com/ Biała księga: https://www.hairyplotterftx.com/whitepaper.html Tokenomika i analiza cenowa HairyPlotterFTX (FTX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla HairyPlotterFTX (FTX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 10.95K Całkowita podaż: $ 9.13B Podaż w obiegu: $ 2.08B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 48.14K Historyczne maksimum: $ 0 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Tokenomika HairyPlotterFTX (FTX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki HairyPlotterFTX (FTX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów FTX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów FTX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.