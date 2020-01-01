Poznaj tokenomikę Gyoza (GYOZA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena GYOZA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Gyoza (GYOZA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena GYOZA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Gyoza (GYOZA) / Tokenomika / Tokenomika Gyoza (GYOZA) Odkryj kluczowe informacje o Gyoza (GYOZA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Gyoza (GYOZA) GYOZA is an access token that allows users to get various parsed data from the blockchain in the form of telegram bot alerts. Main goal is to provide holders with many possible types of "alpha". Blockchain analysis by a number of different bots allows us to receive information on what's going on live. Unusual volume spikes, known profitable wallets trades, insider accumulation. Data about all above allows making assesments of the token price movement in the future. All algorithms are being constantly upgraded with the help of the community! Second approach of GYOZA is passive income for the holders. We have an algorithmic trading bot that tries to find good entries on big trading pairs like ETH/USD and BTC/USD, allowing users to get into potentially profitable positions. GYOZA is an access token that allows users to get various parsed data from the blockchain in the form of telegram bot alerts. Main goal is to provide holders with many possible types of "alpha". Blockchain analysis by a number of different bots allows us to receive information on what's going on live. Unusual volume spikes, known profitable wallets trades, insider accumulation. Data about all above allows making assesments of the token price movement in the future. All algorithms are being constantly upgraded with the help of the community! Second approach of GYOZA is passive income for the holders. We have an algorithmic trading bot that tries to find good entries on big trading pairs like ETH/USD and BTC/USD, allowing users to get into potentially profitable positions. Oficjalna strona internetowa: https://gyoza.wtf/ Biała księga: https://gyoza.gitbook.io/gyoza-docs/ Kup GYOZA teraz! Tokenomika i analiza cenowa Gyoza (GYOZA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Gyoza (GYOZA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 280.31K $ 280.31K $ 280.31K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 986.86M $ 986.86M $ 986.86M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 284.04K $ 284.04K $ 284.04K Historyczne maksimum: $ 0.00428771 $ 0.00428771 $ 0.00428771 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00028596 $ 0.00028596 $ 0.00028596 Dowiedz się więcej o cenie Gyoza (GYOZA) Tokenomika Gyoza (GYOZA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Gyoza (GYOZA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GYOZA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GYOZA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszGYOZA tokenomikę, poznaj cenę tokena GYOZAna żywo! Prognoza ceny GYOZA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać GYOZA? Nasza strona z prognozami cen GYOZA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena GYOZA już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.