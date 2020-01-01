Poznaj tokenomikę GUS (GUS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena GUS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę GUS (GUS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena GUS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / GUS (GUS) / Tokenomika / Tokenomika GUS (GUS) Odkryj kluczowe informacje o GUS (GUS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o GUS (GUS) Gus token ($GUS), launched in 2024, stands out in the meme token space with its first-of-its-kind integration with the Bitcoin network via Stacks, emphasizing security and innovation. Boasting a $750,000 market cap and over 2,000 holders, its growth is fueled by a vibrant community and a dedicated development team, promising a future of continued expansion and technological advancements Gus token ($GUS), launched in 2024, stands out in the meme token space with its first-of-its-kind integration with the Bitcoin network via Stacks, emphasizing security and innovation. Boasting a $750,000 market cap and over 2,000 holders, its growth is fueled by a vibrant community and a dedicated development team, promising a future of continued expansion and technological advancements Oficjalna strona internetowa: https://guscoinstx.xyz/ Kup GUS teraz! Tokenomika i analiza cenowa GUS (GUS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla GUS (GUS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 10.68K $ 10.68K $ 10.68K Całkowita podaż: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Podaż w obiegu: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 10.68K $ 10.68K $ 10.68K Historyczne maksimum: $ 0.00052883 $ 0.00052883 $ 0.00052883 Historyczne minimum: $ 0.00000106 $ 0.00000106 $ 0.00000106 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie GUS (GUS) Tokenomika GUS (GUS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki GUS (GUS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GUS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GUS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszGUS tokenomikę, poznaj cenę tokena GUSna żywo! Prognoza ceny GUS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać GUS? Nasza strona z prognozami cen GUS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena GUS już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.