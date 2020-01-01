Poznaj tokenomikę Goose (GOOSE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena GOOSE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Goose (GOOSE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena GOOSE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Goose (GOOSE) / Tokenomika / Tokenomika Goose (GOOSE) Odkryj kluczowe informacje o Goose (GOOSE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Goose (GOOSE) $GOOSE is a cryptocurrency project focused on creating value for its holders through innovative tokenomics and community-driven initiatives. The project aims to provide sustainable returns and growth opportunities by leveraging a unique reward mechanism, where users can earn and stake tokens. $GOOSE is designed to encourage both long-term holding and active participation, with a transparent and experienced team committed to building a strong, engaged community. Its utility includes staking rewards, governance participation, and potential integration with future DeFi applications. Oficjalna strona internetowa: https://goldengoose.lol Kup GOOSE teraz! Tokenomika i analiza cenowa Goose (GOOSE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Goose (GOOSE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 8.14K $ 8.14K $ 8.14K Całkowita podaż: $ 888.00M $ 888.00M $ 888.00M Podaż w obiegu: $ 888.00M $ 888.00M $ 888.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 8.14K $ 8.14K $ 8.14K Historyczne maksimum: $ 0.00291861 $ 0.00291861 $ 0.00291861 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Goose (GOOSE) Tokenomika Goose (GOOSE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Goose (GOOSE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GOOSE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GOOSE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszGOOSE tokenomikę, poznaj cenę tokena GOOSEna żywo! Prognoza ceny GOOSE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać GOOSE? Nasza strona z prognozami cen GOOSE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena GOOSE już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.