Tokenomika Gomu Gator (GOMU) Odkryj kluczowe informacje o Gomu Gator (GOMU), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o Gomu Gator (GOMU) the coolest gator you'll ever meet and definitely the least swampy. Everyone's favorite gator in Solana! Oficjalna strona internetowa: https://www.gomugator.com/ Tokenomika i analiza cenowa Gomu Gator (GOMU) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Gomu Gator (GOMU), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 274.87K Całkowita podaż: $ 752.34M Podaż w obiegu: $ 752.34M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 274.87K Historyczne maksimum: $ 0.00666824 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.00036718 Tokenomika Gomu Gator (GOMU): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Gomu Gator (GOMU) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GOMU, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GOMU. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.