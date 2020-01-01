Poznaj tokenomikę ghostwire (GWIRE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena GWIRE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę ghostwire (GWIRE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena GWIRE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / ghostwire (GWIRE) / Tokenomika / Tokenomika ghostwire (GWIRE) Odkryj kluczowe informacje o ghostwire (GWIRE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o ghostwire (GWIRE) ghostwire is an a no-code AI agent creation project, allowing users to spin up unique, personalized agents within minutes - and launch them within seconds. Users can assign a personality to an agent - as well as a main directive - and share their creations with the community. ghostwire features a number of 'anomalous' agents, overwriting, interfacing and changing their own environment and the platform itself, when appropriate. Oficjalna strona internetowa: https://ghostwire.ai Kup GWIRE teraz! Tokenomika i analiza cenowa ghostwire (GWIRE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla ghostwire (GWIRE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 133.77K $ 133.77K $ 133.77K Całkowita podaż: $ 999.74M $ 999.74M $ 999.74M Podaż w obiegu: $ 999.74M $ 999.74M $ 999.74M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 133.77K $ 133.77K $ 133.77K Historyczne maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00013381 $ 0.00013381 $ 0.00013381 Dowiedz się więcej o cenie ghostwire (GWIRE) Tokenomika ghostwire (GWIRE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki ghostwire (GWIRE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GWIRE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GWIRE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszGWIRE tokenomikę, poznaj cenę tokena GWIREna żywo! Prognoza ceny GWIRE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać GWIRE? Nasza strona z prognozami cen GWIRE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena GWIRE już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.