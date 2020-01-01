Poznaj tokenomikę GARY (GARY) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena GARY, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę GARY (GARY) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena GARY, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / GARY (GARY) / Tokenomika / Tokenomika GARY (GARY) Odkryj kluczowe informacje o GARY (GARY), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o GARY (GARY) The project is about the viral cat meme known across all social media platforms named gary. The project is social media centric and all the social media accounts are run by the community team. (Please see the links attached for reference) The essential goal is to continue to grow gary into one of the biggest cat memes on the internet. While that being one goal another point of emphasis for the project is to bridge a community that is mixed with CT (Crypto Twitter) and our normie fanbase, and we have already made strides in that area by bridging a good amount of TikTok/ Insta followers to our Twitter. Oficjalna strona internetowa: https://www.tiktok.com/@higary__ Kup GARY teraz! Tokenomika i analiza cenowa GARY (GARY) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla GARY (GARY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 449.58K $ 449.58K $ 449.58K Całkowita podaż: $ 999.78M $ 999.78M $ 999.78M Podaż w obiegu: $ 999.78M $ 999.78M $ 999.78M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 449.58K $ 449.58K $ 449.58K Historyczne maksimum: $ 0.0053833 $ 0.0053833 $ 0.0053833 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00044968 $ 0.00044968 $ 0.00044968 Dowiedz się więcej o cenie GARY (GARY) Tokenomika GARY (GARY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki GARY (GARY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GARY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GARY. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszGARY tokenomikę, poznaj cenę tokena GARYna żywo! Prognoza ceny GARY Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać GARY? Nasza strona z prognozami cen GARY łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena GARY już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.