Tokenomika GameBoy (GBOY)
Informacje o GameBoy (GBOY)
The project is to bring to life 3 decades of gaming culture into a proof of Nostalgia. NFT’s will be dropping at the end of the month + mint, previews available on X and Telegram.. PvP (Player vs Player) Gaming is being developed by a developer to allow players to connect their wallets via a smart contract holding funds and winners of the game takes winnings, with a small fee to create revenue and drive the project forwards, creating real utility.
Tokenomika i analiza cenowa GameBoy (GBOY)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla GameBoy (GBOY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika GameBoy (GBOY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki GameBoy (GBOY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów GBOY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów GBOY.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszGBOY tokenomikę, poznaj cenę tokena GBOYna żywo!
Prognoza ceny GBOY
Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać GBOY? Nasza strona z prognozami cen GBOY łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.
Dlaczego warto wybrać MEXC?
MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut.
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.