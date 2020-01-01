Poznaj tokenomikę Frontier (FRONT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena FRONT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Frontier (FRONT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena FRONT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika Frontier (FRONT) Odkryj kluczowe informacje o Frontier (FRONT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.

Informacje o Frontier (FRONT)

Frontier is a chain-agnostic DeFi aggregation layer. With our applications, users can participate in protocol tracking and management, staking, liquidity provision, CDP creation & monitoring, and more.

Oficjalna strona internetowa: https://frontier.xyz

Tokenomika i analiza cenowa Frontier (FRONT)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Frontier (FRONT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa: $ 10.78M
Całkowita podaż: $ 90.00M
Podaż w obiegu: $ 90.00M
FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 10.78M
Historyczne maksimum: $ 6.71
Historyczne minimum: $ 0.10662
Aktualna cena: $ 0.119753

Tokenomika Frontier (FRONT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Frontier (FRONT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów FRONT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów FRONT.
FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.