Poznaj tokenomikę Frog X Toad 6900 (FXT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena FXT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Frog X Toad 6900 (FXT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena FXT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!