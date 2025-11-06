Cena Frog X Toad 6900 (FXT)
+0.01%
+0.84%
-15.98%
-15.98%
Aktualna cena Frog X Toad 6900 (FXT) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs FXT wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs FXT w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.
Pod względem krótkoterminowych wyniki FXT zmieniły się o +0.01% w ciągu ostatniej godziny, o +0.84% w ciągu 24 godzin i o -15.98% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.
Obecna kapitalizacja rynkowa Frog X Toad 6900 wynosi $ 24.37K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż FXT w obiegu wynosi 69.00B, przy całkowitej podaży 69000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 24.37K.
W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Frog X Toad 6900 do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Frog X Toad 6900 do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Frog X Toad 6900 do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Frog X Toad 6900 do USD wyniosła $ 0.
|Okres
|Zmień (USD)
|Zmień (%)
|Dzisiaj
|$ 0
|+0.84%
|30 Dni
|$ 0
|-46.22%
|60 dni
|$ 0
|-81.69%
|90 dni
|$ 0
|--
$FXT is an Ethereum-native meme coin born from the unlikely friendship of Frog and Toad. Inspired by Arnold Lobel’s timeless characters, $FXT blends wholesome nostalgia with crypto chaos.
At its core, $FXT is about community, storytelling, and survival in the wilds of the blockchain hopping over rugs, holding strong through dips, and laughing together along the way. The project celebrates loyalty, deep lore, and the belief that crypto should be as fun as it is freeing.
Whether you’re here for the memes, the camaraderie, or the chance to be part of a unique ETH-native culture, $FXT is your ticket to a space where friendship is the ultimate alpha.
