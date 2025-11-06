GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Frog X Toad 6900 to 0 USD. Śledź aktualizacje cen FXT do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe FXT łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Frog X Toad 6900 to 0 USD. Śledź aktualizacje cen FXT do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe FXT łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o FXT

Informacje o cenie FXT

Czym jest FXT

Biała księga FXT

Oficjalna strona internetowa FXT

Tokenomika FXT

Prognoza cen FXT

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Frog X Toad 6900

Cena Frog X Toad 6900 (FXT)

Nienotowany

Aktualna cena 1 FXT do USD:

--
----
+0.80%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Frog X Toad 6900 (FXT) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:23:37 (UTC+8)

Informacje o cenie Frog X Toad 6900 (FXT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.01%

+0.84%

-15.98%

-15.98%

Aktualna cena Frog X Toad 6900 (FXT) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs FXT wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs FXT w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki FXT zmieniły się o +0.01% w ciągu ostatniej godziny, o +0.84% w ciągu 24 godzin i o -15.98% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Frog X Toad 6900 (FXT)

$ 24.37K
$ 24.37K$ 24.37K

--
----

$ 24.37K
$ 24.37K$ 24.37K

69.00B
69.00B 69.00B

69,000,000,000.0
69,000,000,000.0 69,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Frog X Toad 6900 wynosi $ 24.37K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż FXT w obiegu wynosi 69.00B, przy całkowitej podaży 69000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 24.37K.

Historia ceny Frog X Toad 6900 (FXT) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Frog X Toad 6900 do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Frog X Toad 6900 do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Frog X Toad 6900 do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Frog X Toad 6900 do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+0.84%
30 Dni$ 0-46.22%
60 dni$ 0-81.69%
90 dni$ 0--

Co to jest Frog X Toad 6900 (FXT)

$FXT is an Ethereum-native meme coin born from the unlikely friendship of Frog and Toad. Inspired by Arnold Lobel’s timeless characters, $FXT blends wholesome nostalgia with crypto chaos.

At its core, $FXT is about community, storytelling, and survival in the wilds of the blockchain hopping over rugs, holding strong through dips, and laughing together along the way. The project celebrates loyalty, deep lore, and the belief that crypto should be as fun as it is freeing.

Whether you’re here for the memes, the camaraderie, or the chance to be part of a unique ETH-native culture, $FXT is your ticket to a space where friendship is the ultimate alpha.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Frog X Toad 6900 (FXT)

Biała księga
Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Frog X Toad 6900 (w USD)

Jaka będzie wartość Frog X Toad 6900 (FXT) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Frog X Toad 6900 (FXT) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Frog X Toad 6900.

Sprawdź teraz prognozę ceny Frog X Toad 6900!

FXT na lokalne waluty

Tokenomika Frog X Toad 6900 (FXT)

Zrozumienie tokenomiki Frog X Toad 6900 (FXT) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena FXTjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Frog X Toad 6900 (FXT)

Jaka jest dziś wartość Frog X Toad 6900 (FXT)?
Aktualna cena FXT w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena FXT do USD?
Aktualna cena FXT w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Frog X Toad 6900?
Kapitalizacja rynkowa dla FXT wynosi $ 24.37K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż FXT w obiegu?
W obiegu FXT znajduje się 69.00B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) FXT?
FXT osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla FXT?
FXT zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu FXT?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla FXT wynosi -- USD.
Czy w tym roku FXT pójdzie wyżej?
FXT może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny FXT, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:23:37 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Frog X Toad 6900 (FXT)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,190.94
$103,190.94$103,190.94

-0.51%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,377.71
$3,377.71$3,377.71

-0.61%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.03
$159.03$159.03

-0.92%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,478.00
$1,478.00$1,478.00

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,190.94
$103,190.94$103,190.94

-0.51%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,377.71
$3,377.71$3,377.71

-0.61%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3217
$2.3217$2.3217

+1.98%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.03
$159.03$159.03

-0.92%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0846
$1.0846$1.0846

-0.05%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2115
$0.2115$0.2115

+323.00%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000550
$0.0000000550$0.0000000550

+264.23%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000005500
$0.000005500$0.000005500

+191.31%

Logo CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.000000000000000000003209
$0.000000000000000000003209$0.000000000000000000003209

+45.79%

Logo Sapien

Sapien

SAPIEN

$0.23269
$0.23269$0.23269

+83.55%