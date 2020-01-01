Poznaj tokenomikę Flicker (FKR) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena FKR, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Flicker (FKR) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena FKR, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika Flicker (FKR) Odkryj kluczowe informacje o Flicker (FKR), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o Flicker (FKR) Flicker is building its own ecosystem for real estate and e-commerce. Flicker where we introduce an innovative crypto token designed to revolutionize finance, real estate, e-commerce, and the traveling & hospitality sectors. This whitepaper outlines the key aspects of Flicker including its token overview, project details, future plans, staking program, tokenomics, roadmap, and the profiles of its creators. Oficjalna strona internetowa: https://flickerfkr.com/ Tokenomika i analiza cenowa Flicker (FKR) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Flicker (FKR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 941.74K Całkowita podaż: $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 307.96M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 3.06M Historyczne maksimum: $ 0.00689786 Historyczne minimum: $ 0.00194379 Aktualna cena: $ 0.00306062 Dowiedz się więcej o cenie Flicker (FKR) Tokenomika Flicker (FKR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Flicker (FKR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów FKR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów FKR. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszFKR tokenomikę, poznaj cenę tokena FKRna żywo! Prognoza ceny FKR Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać FKR? Nasza strona z prognozami cen FKR łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena FKR już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.