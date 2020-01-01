Poznaj tokenomikę Flame (FLAME) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena FLAME, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Flame (FLAME) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena FLAME, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Flame (FLAME) / Tokenomika / Tokenomika Flame (FLAME) Odkryj kluczowe informacje o Flame (FLAME), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Flame (FLAME) Flame Token, generated on the Arbitrum network, aims to facilitate access to decentralized financial services, provide discounts and privileges, support advantageous, offer staking programs and provide earnings to its users. Flame Token, generated on the Arbitrum network, aims to facilitate access to decentralized financial services, provide discounts and privileges, support advantageous, offer staking programs and provide earnings to its users. Oficjalna strona internetowa: https://flamedefi.co/ Biała księga: https://flame-token.gitbook.io/flame-token/ Kup FLAME teraz! Tokenomika i analiza cenowa Flame (FLAME) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Flame (FLAME), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 88.20K $ 88.20K $ 88.20K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 352.78K $ 352.78K $ 352.78K Historyczne maksimum: $ 0.605516 $ 0.605516 $ 0.605516 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00035278 $ 0.00035278 $ 0.00035278 Dowiedz się więcej o cenie Flame (FLAME) Tokenomika Flame (FLAME): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Flame (FLAME) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów FLAME, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów FLAME. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszFLAME tokenomikę, poznaj cenę tokena FLAMEna żywo! Prognoza ceny FLAME Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać FLAME? Nasza strona z prognozami cen FLAME łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena FLAME już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.