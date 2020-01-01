Poznaj tokenomikę Finance Vote (FVT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena FVT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Finance Vote (FVT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena FVT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Finance Vote (FVT) / Tokenomika

Informacje o Finance Vote (FVT)

Finance.vote is the consensus layer for DeFi. It is a governance platform designed to introduce quadratic voting technologies and mechanisms for price discovery to decentralised finance. The platform pushes prediction markets and DAOs into new territories, where users can earn tokens for accurate price predictions and participating in governance decisions.

Oficjalna strona internetowa: https://finance.vote

Tokenomika i analiza cenowa Finance Vote (FVT)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Finance Vote (FVT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen.

Kapitalizacja rynkowa: $ 82.51K
Całkowita podaż: $ 990.39M
Podaż w obiegu: $ 204.71M
FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 399.20K
Historyczne maksimum: $ 0.093714
Historyczne minimum: $ 0
Aktualna cena: $ 0.00040307

Tokenomika Finance Vote (FVT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Finance Vote (FVT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów FVT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów FVT.
FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.