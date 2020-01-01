Poznaj tokenomikę Fefe (FEFE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena FEFE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Fefe (FEFE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena FEFE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Fefe (FEFE) / Tokenomika / Tokenomika Fefe (FEFE) Odkryj kluczowe informacje o Fefe (FEFE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Fefe (FEFE) Fefe is a memecoin inspired by Matt Furie's book "Mindviscosity," published in 2020. Follow FEFE, the alter ego of PEPE in the book "Mindviscosity" by Matt Furie. Fefe is a main character in the book, who is a laid back and carefree frog living in a whimsical world. Fefe's relaxed and adventurous spirit captures the heart of this imaginative universe. Launched stealth with no presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced - TAX: 0/0 This narrative has its roots in a fascinating story. Join us and become part of the $FEFE community today! Oficjalna strona internetowa: https://www.fefecoinerc.com/ Kup FEFE teraz! Tokenomika i analiza cenowa Fefe (FEFE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Fefe (FEFE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 535.09K $ 535.09K $ 535.09K Całkowita podaż: $ 420.69M $ 420.69M $ 420.69M Podaż w obiegu: $ 420.69M $ 420.69M $ 420.69M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 535.09K $ 535.09K $ 535.09K Historyczne maksimum: $ 0.0289776 $ 0.0289776 $ 0.0289776 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00127192 $ 0.00127192 $ 0.00127192 Dowiedz się więcej o cenie Fefe (FEFE) Tokenomika Fefe (FEFE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Fefe (FEFE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów FEFE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów FEFE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszFEFE tokenomikę, poznaj cenę tokena FEFEna żywo! Prognoza ceny FEFE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać FEFE? Nasza strona z prognozami cen FEFE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena FEFE już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.