Giełda MEXC / Cena krypto / ExchangeCoin (EXCC) / Tokenomika / Tokenomika ExchangeCoin (EXCC) Odkryj kluczowe informacje o ExchangeCoin (EXCC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o ExchangeCoin (EXCC) TheEXCCcoin was created in 2017 to provide finance in support of an idea to build a decentralised exchange platform. The platform was developed to offer services to semi-professional cryptocurrency traders. The Exchange Coin is one of the rare cryptocurrencies with a value reflected in the features of real products. It is similar to the traditional market and stock exchange setting. This project has been developed based on a solid foundation and innovative plans which is aimed at providing long-term benefits to all holders of theEXCCcoins. Oficjalna strona internetowa: https://excc.co Biała księga: https://cryptoxchanger.io/EXCC-WhitePaper.pdf Tokenomika i analiza cenowa ExchangeCoin (EXCC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla ExchangeCoin (EXCC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.59M Całkowita podaż: $ 32.00M Podaż w obiegu: $ 30.58M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.66M Historyczne maksimum: $ 0.259997 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.051849 Tokenomika ExchangeCoin (EXCC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki ExchangeCoin (EXCC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów EXCC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów EXCC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszEXCC tokenomikę, poznaj cenę tokena EXCCna żywo! Prognoza ceny EXCC Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać EXCC? Nasza strona z prognozami cen EXCC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.