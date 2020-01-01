Poznaj tokenomikę Euro Tether (EURT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena EURT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Euro Tether (EURT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena EURT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Euro Tether (EURT) / Tokenomika / Tokenomika Euro Tether (EURT) Odkryj kluczowe informacje o Euro Tether (EURT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Euro Tether (EURT) Oficjalna strona internetowa: https://tether.to/ Kup EURT teraz! Tokenomika i analiza cenowa Euro Tether (EURT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Euro Tether (EURT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 6.10M $ 6.10M $ 6.10M Całkowita podaż: $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M Podaż w obiegu: $ 5.20M $ 5.20M $ 5.20M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 58.68M $ 58.68M $ 58.68M Historyczne maksimum: $ 1.31 $ 1.31 $ 1.31 Historyczne minimum: $ 0.944541 $ 0.944541 $ 0.944541 Aktualna cena: $ 1.17 $ 1.17 $ 1.17 Dowiedz się więcej o cenie Euro Tether (EURT) Tokenomika Euro Tether (EURT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Euro Tether (EURT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów EURT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów EURT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszEURT tokenomikę, poznaj cenę tokena EURTna żywo! Prognoza ceny EURT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać EURT? Nasza strona z prognozami cen EURT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena EURT już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.