ORDI is the first token created in accordance with the BRC-20 fungible token standard on the Bitcoin blockchain. ORDI is the first token created in accordance with the BRC-20 fungible token standard on the Bitcoin blockchain. Block Explorer: https://ordinalswallet.com/inscription/b61b0172d95e266c18aea0c624db987e971a5d6d4ebc2aaed85da4642d635735i0

Tokenomika i analiza cenowa ORDI (ORDI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla ORDI (ORDI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 169.93M $ 169.93M $ 169.93M Całkowita podaż: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Podaż w obiegu: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 169.93M $ 169.93M $ 169.93M Historyczne maksimum: $ 96.393 $ 96.393 $ 96.393 Historyczne minimum: $ 2.863915241348155 $ 2.863915241348155 $ 2.863915241348155 Aktualna cena: $ 8.092 $ 8.092 $ 8.092 Dowiedz się więcej o cenie ORDI (ORDI)

Tokenomika ORDI (ORDI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki ORDI (ORDI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ORDI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ORDI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszORDI tokenomikę, poznaj cenę tokena ORDIna żywo!

Historia ceny ORDI (ORDI) Analiza historii ceny ORDI pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny ORDI już teraz!

Prognoza ceny ORDI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ORDI? Nasza strona z prognozami cen ORDI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ORDI już teraz!

