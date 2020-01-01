Tokenomika Ethix (ETHIX)
Informacje o Ethix (ETHIX)
Ethic Hub is a transnational decentralised Crowd-Lending platform that directly connects investors from around the world with groups of unbanked agricultural producers. We are the only platform that charges commissions only in case of success, that is, once the loan has been paid. Unlike other platforms, our risk assessment is carried out by people who personally know the borrower (Ethic partner/project collector).
Tokenomika Ethix (ETHIX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki Ethix (ETHIX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów ETHIX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów ETHIX.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszETHIX tokenomikę, poznaj cenę tokena ETHIXna żywo!
