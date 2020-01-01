Poznaj tokenomikę Ethix (ETHIX) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ETHIX, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Ethix (ETHIX) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ETHIX, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Ethix (ETHIX) / Tokenomika / Tokenomika Ethix (ETHIX) Odkryj kluczowe informacje o Ethix (ETHIX), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Ethix (ETHIX) Ethic Hub is a transnational decentralised Crowd-Lending platform that directly connects investors from around the world with groups of unbanked agricultural producers. We are the only platform that charges commissions only in case of success, that is, once the loan has been paid. Unlike other platforms, our risk assessment is carried out by people who personally know the borrower (Ethic partner/project collector). Oficjalna strona internetowa: https://www.ethichub.com/en Biała księga: https://docs-ethix.ethichub.com/v/english/ Tokenomika i analiza cenowa Ethix (ETHIX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Ethix (ETHIX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 18.68M Całkowita podaż: $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 70.50M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 26.49M Historyczne maksimum: $ 1.037 Historyczne minimum: $ 0.05623 Aktualna cena: $ 0.265311 Tokenomika Ethix (ETHIX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Ethix (ETHIX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ETHIX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ETHIX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.