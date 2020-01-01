Poznaj tokenomikę Elons Gamertag (RANDOM9) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena RANDOM9, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Elons Gamertag (RANDOM9) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena RANDOM9, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Elons Gamertag (RANDOM9) RANDOM9 is a memecoin that represents Elon Musk's hoppy and gaming user tag. RANDOM9 is purely a memecoin with no utility projects. RANDOM9 is the same gaming user tag that Elon Musk has been using for multiple years. This has been confirmed by him. RANDOM9 started as a memecoin after Elon Musk kept streaming video games from RANDOM9 account. The project goal is to spread the fun meme culture around the video game industry. There are no utilities. This project is not associated in any way with Elon Musk. Oficjalna strona internetowa: https://random9eth.com/ Kup RANDOM9 teraz! Tokenomika i analiza cenowa Elons Gamertag (RANDOM9) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Elons Gamertag (RANDOM9), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 35.67K Całkowita podaż: $ 979.81M Podaż w obiegu: $ 979.81M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 35.67K Historyczne maksimum: $ 0.00134296 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Elons Gamertag (RANDOM9) Tokenomika Elons Gamertag (RANDOM9): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Elons Gamertag (RANDOM9) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów RANDOM9, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów RANDOM9. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszRANDOM9 tokenomikę, poznaj cenę tokena RANDOM9na żywo! Prognoza ceny RANDOM9 Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać RANDOM9? Nasza strona z prognozami cen RANDOM9 łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena RANDOM9 już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.