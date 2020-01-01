Tokenomika Doug (DOUG)
Informacje o Doug (DOUG)
DOUG CTO exists to redefine what it means to build a community token. Born from betrayal and abandoned leadership, the project was reclaimed by its holders — not to chase hype, but to create a foundation of trust, transparency, and long-term value.
We believe that the future of decentralized finance belongs to those who lock in, not those who sell out. That’s why we’ve secured a significant portion of the total supply, proving our commitment isn’t just talk — it’s on-chain.
Our mission is to empower every holder to become a builder, every trade to support progress, and every setback to fuel innovation. Doug CTO is no longer a meme — it’s a movement.
Tokenomika i analiza cenowa Doug (DOUG)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Doug (DOUG), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika Doug (DOUG): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki Doug (DOUG) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów DOUG, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów DOUG.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszDOUG tokenomikę, poznaj cenę tokena DOUGna żywo!
Prognoza ceny DOUG
Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DOUG? Nasza strona z prognozami cen DOUG łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.