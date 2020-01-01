Poznaj tokenomikę Dotcom (Y2K) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena Y2K, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Dotcom (Y2K) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena Y2K, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Dotcom (Y2K) Y2K is a cryptocurrency project designed to revive the nostalgia of the early internet era while fostering a strong and engaged community. Inspired by the cultural and digital revolution of the millennium, Y2K aims to blend the aesthetics and values of the Y2K era with modern Web3 technologies. By leveraging the Solana blockchain, Y2K provides a fast, scalable, and efficient ecosystem for its users, creating a platform that celebrates creativity, connectivity, and cultural heritage in the digital age Oficjalna strona internetowa: https://y2kdotcom.xyz/ Tokenomika i analiza cenowa Dotcom (Y2K) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Dotcom (Y2K), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 2.39M Całkowita podaż: $ 1.01B Podaż w obiegu: $ 1.01B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.39M Historyczne maksimum: $ 0.03458572 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.00236255 Tokenomika Dotcom (Y2K): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Dotcom (Y2K) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów Y2K, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów Y2K. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszY2K tokenomikę, poznaj cenę tokena Y2Kna żywo! Prognoza ceny Y2K Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać Y2K? Nasza strona z prognozami cen Y2K łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena Y2K już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.