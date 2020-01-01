Poznaj tokenomikę Divinely Protected (DP) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DP, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Divinely Protected (DP) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DP, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika Divinely Protected (DP) Odkryj kluczowe informacje o Divinely Protected (DP), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o Divinely Protected (DP) my assets are divinely protected my assets are divinely protected Oficjalna strona internetowa: https://divinelyprotected.net/ Tokenomika i analiza cenowa Divinely Protected (DP) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Divinely Protected (DP), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 57.25K $ 57.25K $ 57.25K Całkowita podaż: $ 994.08M $ 994.08M $ 994.08M Podaż w obiegu: $ 994.08M $ 994.08M $ 994.08M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 57.25K $ 57.25K $ 57.25K Historyczne maksimum: $ 0.00497012 $ 0.00497012 $ 0.00497012 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Divinely Protected (DP) Tokenomika Divinely Protected (DP): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Divinely Protected (DP) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DP, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DP. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDP tokenomikę, poznaj cenę tokena DPna żywo! Prognoza ceny DP Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DP? Nasza strona z prognozami cen DP łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena DP już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.