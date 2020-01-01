Poznaj tokenomikę Dickbutt (DICKBUTT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DICKBUTT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Dickbutt (DICKBUTT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DICKBUTT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Dickbutt (DICKBUTT) Dickbutt Coin is inspired by the legendary and timeless Dickbutt meme, which has been a cultural icon for over 20 years. The project aims to bring this globally recognized and universally loved meme into the crypto space, bridging humor and nostalgia with a vibrant, engaged community. Key Features: Fair Launch: $DICKBUTT was fairly launched by Clanker, an autonomous bot on Farcaster, ensuring transparency and equal opportunity for all participants. Decentralized Liquidity: The token started with one-sided liquidity on Uniswap V3, with the LP NFT locked until the year 2100 for long-term security. Community-Driven: Since its launch, the project has grown exponentially, driven by a passionate community that resonates with the humor and cultural significance of the Dickbutt meme. Oficjalna strona internetowa: https://dickbutt.site Kup DICKBUTT teraz! Tokenomika i analiza cenowa Dickbutt (DICKBUTT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Dickbutt (DICKBUTT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.45M Całkowita podaż: $ 100.00B Podaż w obiegu: $ 100.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.45M Historyczne maksimum: $ 0 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Dickbutt (DICKBUTT) Tokenomika Dickbutt (DICKBUTT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Dickbutt (DICKBUTT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DICKBUTT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DICKBUTT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDICKBUTT tokenomikę, poznaj cenę tokena DICKBUTTna żywo! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.