Giełda MEXC / Cena krypto / Dev Protocol (DEV) / Tokenomika / Tokenomika Dev Protocol (DEV) Odkryj kluczowe informacje o Dev Protocol (DEV), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Dev Protocol (DEV) Dev Protocol lets GitHub users tokenize their OSS projects in a few clicks. Creating an OSS token allows projects to access sustainable funding, create underlying economic models for their project, and distribute incentives at scale. For the first time, OSS projects have a scalable solution to unlock their value. Oficjalna strona internetowa: https://devprotocol.xyz/ Biała księga: https://github.com/dev-protocol/protocol/blob/master/docs/WHITEPAPER.md Kup DEV teraz! Tokenomika i analiza cenowa Dev Protocol (DEV) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Dev Protocol (DEV), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 181.06K Całkowita podaż: $ 9.89M Podaż w obiegu: $ 2.61M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 685.30K Historyczne maksimum: $ 20.09 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.069313 Dowiedz się więcej o cenie Dev Protocol (DEV) Tokenomika Dev Protocol (DEV): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Dev Protocol (DEV) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DEV, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DEV. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDEV tokenomikę, poznaj cenę tokena DEVna żywo! Prognoza ceny DEV Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DEV? Nasza strona z prognozami cen DEV łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena DEV już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.