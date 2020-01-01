Tokenomika Department Of Propaganda Everywhere (DOPE)
$Dope is a decentralized Ethereum-based token with no intrinsic value, no guarantees of financial return, and no official team or roadmap. This token is purely experimental and for entertainment purposes only. Cryptocurrency investments are highly volatile and involve significant risks. Always do your own research before buying, selling, or holding $Dope. By participating, you acknowledge and accept all risks, including potential loss of funds. The creators, developers, and contributors bear no responsibility for any financial losses or decisions made. Trade responsibly and stay Dope.
Tokenomika Department Of Propaganda Everywhere (DOPE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki Department Of Propaganda Everywhere (DOPE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów DOPE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów DOPE.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.