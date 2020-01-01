Poznaj tokenomikę degenOS (DEGENOS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DEGENOS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę degenOS (DEGENOS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DEGENOS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o degenOS (DEGENOS) DegenOS current main narrative - Community sourced co-created AI agent "Community-evolved consciousness" In the wake of OpenAI o3, degenOS is bluring the lines between AI consciousness and persona to create an AI agent whose sense of self evolves through community interaction. Each day, participants select the conversation fragments that are permanently woven into its memory, shaping how it thinks and communicates across all platforms-forever. Oficjalna strona internetowa: https://dos.live Tokenomika i analiza cenowa degenOS (DEGENOS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla degenOS (DEGENOS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 75.17K Całkowita podaż: $ 100.00B Podaż w obiegu: $ 100.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 75.17K Historyczne maksimum: $ 0 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Tokenomika degenOS (DEGENOS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki degenOS (DEGENOS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DEGENOS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DEGENOS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.