Giełda MEXC / Cena krypto / Data Lake (LAKE) / Tokenomika / Tokenomika Data Lake (LAKE) Odkryj kluczowe informacje o Data Lake (LAKE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Data Lake (LAKE) Data Lake has built a global medical data donation program - tokenised and created with web3 technologies - in order to solve the most pressing issue in medical science; access to high-quality medical data. Data Lake system uses blockchain technology to record and verify donor consent, ensuring their data is only used with express permission as evidenced on the blockchain. This consent system is running on Polygon chain, an ETH L2 chain with low fees, fast transactions, and optimal scalability. Additionally our medical data ecosystem is powered by $LAKE, an ERC20 token on Ethereum chain that is an entry-ticket to participating, powers donors rewards, and has various other utilities. Oficjalna strona internetowa: https://data-lake.co Biała księga: https://data-lake.co/whitepaper Kup LAKE teraz! Tokenomika i analiza cenowa Data Lake (LAKE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Data Lake (LAKE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.50M $ 1.50M $ 1.50M Całkowita podaż: $ 2.50B $ 2.50B $ 2.50B Podaż w obiegu: $ 1.58B $ 1.58B $ 1.58B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.36M $ 2.36M $ 2.36M Historyczne maksimum: $ 0.04781821 $ 0.04781821 $ 0.04781821 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.0009447 $ 0.0009447 $ 0.0009447 Dowiedz się więcej o cenie Data Lake (LAKE) Tokenomika Data Lake (LAKE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Data Lake (LAKE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów LAKE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów LAKE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszLAKE tokenomikę, poznaj cenę tokena LAKEna żywo! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.