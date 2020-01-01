Tokenomika Dat Boi (DATBOI)

Odkryj kluczowe informacje o Dat Boi (DATBOI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
USD

Informacje o Dat Boi (DATBOI)

Here comes Dat Boi!!! O Shit Waddup! You just rolled into the sickest meme on the internet! This ain't no snooze-fest like your grandpappy’s crypto. Nah, we're here to ride the wild side on a unicycle, fueled by nothin' but memes and big dreams! If you thought crypto was just about numbers and boring tech talk, you gotta wake up! Dat Boi Token is here to change the game, making web3 all about fun and vibes for all you memers and dreamers out there.

Oficjalna strona internetowa:
https://herecomedatboi.net/

Tokenomika i analiza cenowa Dat Boi (DATBOI)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Dat Boi (DATBOI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 17.49K
$ 17.49K
Całkowita podaż:
$ 100.00M
$ 100.00M
Podaż w obiegu:
$ 100.00M
$ 100.00M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 17.49K
$ 17.49K
Historyczne maksimum:
$ 0.01074087
$ 0.01074087
Historyczne minimum:
$ 0.00006946
$ 0.00006946
Aktualna cena:
$ 0.00017493
$ 0.00017493

Tokenomika Dat Boi (DATBOI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Dat Boi (DATBOI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów DATBOI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów DATBOI.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszDATBOI tokenomikę, poznaj cenę tokena DATBOIna żywo!

Prognoza ceny DATBOI

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DATBOI? Nasza strona z prognozami cen DATBOI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.