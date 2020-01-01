Poznaj tokenomikę Dagora (DADA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DADA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Dagora (DADA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DADA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Dagora (DADA) Dagora - NFT Playground for Next-Gen Fandoms Dagora is an NFT platform that bridges the gap between artists and their passionate fan communities. It offers a unique playground for creators to tokenize their digital art, music, and collectibles, allowing fans to own exclusive pieces of their favorite artists' work while supporting them directly. Our goal is to build a creative hub where artists and fans grow together, sharing value in this new era. Oficjalna strona internetowa: https://dagora.xyz/ Kup DADA teraz! Tokenomika i analiza cenowa Dagora (DADA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Dagora (DADA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 317.64K $ 317.64K $ 317.64K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 92.26M $ 92.26M $ 92.26M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 3.44M $ 3.44M $ 3.44M Historyczne maksimum: $ 0.01031744 $ 0.01031744 $ 0.01031744 Historyczne minimum: $ 0.00267958 $ 0.00267958 $ 0.00267958 Aktualna cena: $ 0.00342772 $ 0.00342772 $ 0.00342772 Dowiedz się więcej o cenie Dagora (DADA) Tokenomika Dagora (DADA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Dagora (DADA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DADA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DADA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDADA tokenomikę, poznaj cenę tokena DADAna żywo! Prognoza ceny DADA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DADA? Nasza strona z prognozami cen DADA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena DADA już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.